Пуповинная кровь оказалась непригодной для оценки риска тромбоза у новорожденных
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- Пуповинная кровь оказалась непригодной для оценки риска тромбоза у новорожденных
Исследователи из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева проверили, можно ли использовать пуповинную кровь для стандартных лабораторных тестов у рожденных в срок, а также недоношенных детей.
Со всеми пробами авторы провели стандартные лабораторные тесты: определили активированное частичное тромбопластиновое время (анализ АЧТВ, который показывает время, за которое образуется сгусток крови после добавления свертывающих реагентов), а также сделали тромбоэластометрию и оценили тромбодинамику, которые позволяют дополнительно определить его вязкость, прочность и эластичность. Также ученые измерили количество белков протромбина, фибриногена, D-димеров.
Результаты тромбоэластометрии и тромбодинамики значительно отличались и не коррелировали между собой в пуповинной и периферической крови. Так, эти тесты указали на повышенную свертываемость первой по сравнению со второй. Поэтому для корректной оценки гемодинамики с помощью этих двух методов следует использовать только периферическую кровь новорожденных.
«Мы продолжаем работы по исследованию и внедрению новых методов диагностики при различных заболеваниях. На наш взгляд, это крайне важное направление, поскольку тромбозы и кровотечения являются причиной половины смертельных исходов. Рутинные методы оценки рисков таких нарушений, применяемые в нашем здравоохранении, малочувствительны и уже устарели», — рассказал «Известиям» Фазоил Атауллаханов.
Новорожденные составляют группу высокого риска тромботических и геморрагических осложнений, отметила врач-генетик, консультант по лабораторной медицине, эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вероника Попова.
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