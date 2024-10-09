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Губернатор Брянской области заявил об уничтожении еще четырех БПЛА ВСУ в регионе

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Фото: РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще четыре вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что на месте уже работают экстренные и оперативные службы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Ранее в этот день Богомаз сообщил об уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов системами ПВО над территорией Брянской области. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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