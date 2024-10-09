На Урале построят самый большой шахтный вентилятор
В Уральском государственном горном университете коллектив ученых и студентов разработал самый крупный в мире вентилятор. Его габариты составят порядка 100 м в диаметре, а производительность — около 6 тыс. кубометров воздуха в секунду.
Вместо одного-единственного двигателя (как в классике) конструкцию будут приводить в движение несколько силовых агрегатов, которые закрепят каждый к своей лопасти.
Причем колесо вентилятора разместят горизонтально и лопасти будут опираться на специальные тележки, передвигающиеся по оборудованной ровной поверхности. А в качестве корпуса специалисты предполагают задействовать окружающий горный массив.
«Проект разработан студенческим конструкторским бюро. Инженеры предложили распределить нагрузку между несколькими двигателями. Это решение позволяет в теории создавать вентилятор сколько угодно больших размеров. Причем опускать механизм в шахту и монтировать можно по частям», — пояснил «Известиям» куратор проекта, советник при ректорате УГГУ Вадим Минин.
Мегаустановку планируют размещать в шахтах на максимальной глубине. Она будет нагнетать поток воздуха на самые нижние уровни выработок.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Рудный выбор: на Урале построят самый большой шахтный вентилятор