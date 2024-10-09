В Никарагуа могут увеличить число банкоматов для приема карты «Мир»
По мере необходимости число банкоматов, принимающих карты российской системы «Мир» в Никарагуа, могут увеличить, подтвердил «Известиям» торговый представитель РФ в этой стране Петр Панкратов.
«По мере необходимости число банкоматов, принимающих карты «Мир», увеличат», — отметил Панкратов.
Возможность снять деньги с карт российской платежной системы появилась в столице Манагуа.
Никарагуа стала третьей страной в Латинской Америке после Кубы и Венесуэлы, в которой можно использовать карты системы «Мир».
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Латинский «Мир»: карты российской платежной системы заработали в Никарагуа