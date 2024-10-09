В Приднестровье сохранят высокий уровень террористической опасности

Власти в Приднестровье не видят поводов для снижения уровня террористической опасности, сообщили «Известиям» в МИД самопровозглашенной республики.

«Говорить о его («желтого» уровня террористической опасности. — Ред.) отмене преждевременно, поскольку ситуация в сфере безопасности остается напряженной. Как известно, в 2023 году были предотвращены попытки подрывов, направленных в том числе против международной делегации ОБСЕ. В этом году совершались атаки на воинские части республики с применением дронов», — сообщили «Известиям» в МИД республики.

Ситуация осложняется также из-за отсутствия должной реакции международного сообщества по вопросу террористической угрозы Приднестровью, добавили в МИД.

Изначально в Приднестровье был введен критический, «красный» код террористической опасности в связи с серией терактов в апреле 2022 года. Он спустя год был понижен до высокого — «желтого».

В 2022-м на территории непризнанной республики произошла серия терактов. В частности, 25 апреля в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание министерства госбезопасности, затем село Колбасна подверглось атаке со стороны Украины. Кроме того, 3 мая МВД сообщило о нейтрализации дрона, который направлялся в сторону радиотелецентра «Маяк». Тогда в Приднестровье ввели «красный» уровень террористической опасности. Кроме того, теракты происходили в 2023-м и в 2024-м.

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Рисковое заявление: в ПМР сохранят высокий уровень террористической опасности