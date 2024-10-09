Богомаз сообщил об уничтожении еще шести БПЛА ВСУ над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава Брянской области сообщил, что в результате атаки Украины пострадавших и разрушений нет.
По его словам, в регионе работают оперативные и экстренные службы.
В этот же день губернатор Брянской области сообщил об уничтожении дрона ВСУ. Позднее он заявил об уничтожении еще одного украинского БПЛА над регионом. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.