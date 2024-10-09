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Богомаз сообщил об уничтожении еще шести БПЛА ВСУ над Брянской областью

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Фото: РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Брянской области сообщил, что в результате атаки Украины пострадавших и разрушений нет.

По его словам, в регионе работают оперативные и экстренные службы.

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В этот же день губернатор Брянской области сообщил об уничтожении дрона ВСУ. Позднее он заявил об уничтожении еще одного украинского БПЛА над регионом. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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