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В КНДР провели испытания снарядов калибра 240 мм для РСЗО

ЦТАК: Северная Корея провела испытания снарядов калибра 240 мм для РСЗО
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Фото: REUTERS/KCNA
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КНДР провела контрольно-проверочные стрельбы снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) 240-миллиметрового калибра. Об этом 9 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Академия национальной обороны провела контрольно-проверочную стрельбу в целях проверки надежности системы автоматической стрельбы и повторного подтверждения точности попадания управляемых снарядов РСЗО на максимальную дальность 67 км», — говорится в публикации.

Отмечается, что стрельбу контролировали первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен и президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван.

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Ранее, 4 октября, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин указал на опасения КНДР из-за возможных провокаций США и Южной Кореи. По словам эксперта, периодически устраиваются ракетные пуски, чтобы продемонстрировать, что северокорейцы способны сопротивляться и будут сопротивляться.

13 сентября сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытательных пусках из реактивной системы залпового огня 600-миллиметрового калибра нового типа. Кроме того, по информации ЦТАК, северокорейский лидер проинспектировал Институт ядерных вооружений и базы по производству ядерного материала для атомного оружия, где поставил задачи по расширению производства таких материалов.

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