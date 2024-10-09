Реклама
Прямой эфир
Политика
Политолог назвал речь Байдена попыткой оправдаться перед американцами
Мир
Захарова назвала показательным молчание мирового сообщества о преступлениях Киева
Общество
Развожаев попросил включить Севастополь в федеральную зону ЧС из-за разлива мазута
Мир
Украинский пленный рассказал о пренебрежении командования ВСУ жизнями людей
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и гололедицу в Москве 16 января
Мир
В Белоруссии предупредили об активной вербовке Украиной граждан через интернет
Общество
Роспотребнадзор усилит контроль качества добытой в Черном море рыбы
Интернет и технологии
Роскомнадзор зафиксировал более 710 млн утекших записей о россиянах
Мир
В Белоруссии сообщили о планах по захвату радикалами приграничного района страны
Мир
В Словакии украинских беженцев обвинили в трате «грязных» денег в Монако
Мир
В Кремле заявили о готовности РФ оказать помощь Приднестровью в газовой сфере
Мир
В США назвали миграционный кризис и преследование оппонентов наследием Байдена
Мир
В Белом доме допустили сложности при осуществлении сделки Израиля и ХАМАС
Мир
Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
Мир
На Украине сообщили о появлении противотанковых ежей на границе с Белоруссией
Армия
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три станции Starlink ВСУ

Губернатор Брянской области заявил об уничтожении еще одного БПЛА ВСУ

0
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили второй украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Собрать «Одуванчики»: в серию запустили БПЛА для охраны стратегических объектов
Его отличительная особенность — соосная схема несущих винтов


Ранее в этот же день над Брянской областью уже был уничтожен беспилотник. Также был ликвидирован украинский БПЛА над территорией Краснодарского края. В результате падения обломков в селе Шабельское в частном доме выбило стекла и повредило газовую трубу.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025