Губернатор Брянской области заявил об уничтожении еще одного БПЛА ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили второй украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
Ранее в этот же день над Брянской областью уже был уничтожен беспилотник. Также был ликвидирован украинский БПЛА над территорией Краснодарского края. В результате падения обломков в селе Шабельское в частном доме выбило стекла и повредило газовую трубу.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.