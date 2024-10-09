Минздрав Ливана сообщил о гибели 36 человек за сутки из-за израильских ударов

Жертвами израильских бомбардировок в Ливане за прошедшие сутки стали 36 человек, еще 150 пострадали. Об этом 9 октября сообщили в центре чрезвычайных ситуаций при минздраве Ливана.

«Авиаудары враждебного Израиля в понедельник привели к гибели 36 человек, 150 граждан получили ранения», — написано в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что наибольшее число жертв было зафиксировано в южных регионах, где убиты 15 человек и еще 85 пострадали. По данным ведомства, общее количество жертв в результате израильских бомбардировок с октября 2023 года возросло до 2 119 человек, более 10 тыс. были ранены.

Ранее, 7 октября, израильская армия нанесла удары по объектам разведки ливанского шиитского движения «Хезболла» и складам оружия в Бейруте. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие оружия.

4 октября сообщалось, что израильские военные сбросили 73 т взрывчатки на предполагаемый штаб разведки группировки в пригороде Бейрута. В свою очередь, ливанский посол в РФ Шауки Бу Нассар рассказал «Известиям», что бойцы «Хезболлы» отбили попытки продвижения ЦАХАЛ.

До этого, 1 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Информацию об ударах подтвердил корреспондент «Известий», находящийся в городе. По его словам, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против целей шиитского движения «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана.

Вечером 30 сентября телеканал MTV сообщил, что на юге Ливана начался массированный обстрел из танков со стороны ЦАХАЛ. Между тем агентство Reuters со ссылкой на источник пишет, что ливанская армия отступает с позиций на южной границе с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.