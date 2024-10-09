Министр спорта РФ не хочет загадывать на тему выборов президента МОК

Министерство спорта РФ будет следить за избранием нового президента Международного олимпийского комитета (МОК), однако не считает этот вопрос определяющим для отечественного спорта. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава ведомства Михаил Дегтярёв.

Сессия МОК, в рамках которой пройдут выборы, состоится 19–21 марта 2025 года в Афинах. Действующий глава организации Томас Бах не будет избираться на новый срок.

«Конечно, мы следим. Нам это интересно — это наша профессиональная обязанность. Кандидаты самые разные — и молодые, и возрастные. Есть там кандидаты и от так называемого англосаксонского мира, и от континентальной Европы, и от Глобального Юга, и из Японии. Когда результат будет на табло, тогда и поговорим. Мы внимательно следим за высказываниями, за позицией того или иного кандидата. У нас есть два члена МОК в персональном статусе — это Виталий Георгиевич Смирнов, наш ветеран, ему уже 90 лет скоро будет. И Шамиль Тарпищев», — сказал он.

Участие в выборах примут семь кандидатов. Это президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World athletics) британец Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ, президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, член исполкома МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш, президент Олимпийского комитета Франции Давид Лаппартьен и член МОК испанец Хуан Антонио Самаранч – младший, сын знаменитого бывшего президента МОК Хуана Антонио Самаранча, руководившего организацией в 1980–2001 годах. Михаил Дегтярёв не стал оценивать, какой кандидат наиболее выгодный России.

«Загад не бывает богат. Видите, ведь, как произошло: Томас Бах тоже был достаточно расположен к России. С ним были хорошие коммуникации, но он попал под давление и стал ярым русофобом. По крайней мере, если исходить из того, что мы видим и слышим», – отметил министр.

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