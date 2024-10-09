Реклама
Прямой эфир
Спорт
Менеджер Бивола заявил о подаче протеста на результат поединка
Мир
США направят Израилю батарею ПРО THAAD с американскими военными
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Общество
Пушилин заявил о безвозвратной утрате части инфраструктуры Дзержинска
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на съемках фильма в Ленобласти увеличилось до 23
Общество
СМИ сообщили о смерти бизнесмена Александра Смоленского
Происшествия
Число отравившихся школьников на Камчатке увеличилось до 20
Наука и техника
Определен список космонавтов для подготовки к первому полету на РОС
Мир
Daily Mail сообщила о планах 15 стран Карибского бассейна потребовать у Британии репарации
Общество
Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский»
Мир
Bloomberg указало на растущий разрыв между Украиной и ее западными союзниками
Мир
Нетаньяху призвал генсека ООН Гутерриша вывести миротворцев из зоны боев в Ливане
Мир
СМИ Украины сообщили о массовых рейдах военкомов на курорте Буковель
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на киносъемках в Ленобласти возросло до 15
Мир
Азаров заявил об установке Западом требований по мобилизации на Украине
Мир
На Украине сообщили о покушении уклониста на сотрудницу ТЦК
Мир
Столтенберг назвал хорошие отношения с РФ после холодной войны правильной стратегией
Армия
ВС РФ с помощью дронов уничтожили минный шлагбаум ВСУ в Харьковской области

Верховный суд Бразилии разрешил соцсети X возобновить работу в стране

Reuters: Верховный суд Бразилии разрешил соцсети X возобновить работу в стране
0
Фото: Global Look Press/Jaque Silva
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Федеральный Верховный суд Бразилии постановил, что соцсеть X (Twitter) может возобновить свою работу в стране. Об этом 8 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление суда.

«Судья Верховного суда Александр де Мораес, который был вовлечен в многомесячную вражду с [предпринимателем и владельцем платформы Илоном] Маском, дал компании X зеленый свет на возобновление деятельности в крупнейшей стране Латинской Америки, которое вступает в силу немедленно», — говорится в статье.

Отмечается, что решение о возобновлении работы соцсети Х в Бразилии было принято после того, как медиаплатформа изменила свой курс и начала выполнять судебные решения, которые Маск ранее обещал не выполнять. По данным издания, в решении Мораес отметил, что «все необходимые требования для немедленного возвращения X Brasil... были задокументированы».

Grok заработал удаление: в США хотят запретить популярный сервис Маска
Может ли скандал с чат-ботом для генерации картинок привести к ужесточению контроля за ИИ

Ранее, 13 сентября, стало известно, что счета платформы Х и Starlink будут разблокированы в Бразилии после уплаты штрафа в пользу государства. Уточнялось, что общая сумма уплаченных штрафов составила $3,3 млн.

Верховный суд Бразилии распорядился приостановить работу Х в стране 30 августа. Постановление о закрытии связано с истекшим сроком по назначению законного представителя в Бразилии. Ежедневный штраф в $9 тыс. за использование социальной сети Х (бывш. Twitter) был введен в Бразилии 31 августа, после принятия решения суда.

29 августа стало известно о заморозке счетов компании Илона Маска Starlink Holding в Бразилии. В свою очередь, Маск назвал действия бразильского суда в отношении Starlink незаконными. Компания Starlink также обращалась в Верховный суд Бразилии с просьбой разблокировать счета.

До этого, 17 августа, компания Илона Маска заявила, что закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз сотрудникам со стороны местных властей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024