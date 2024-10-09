Верховный суд Бразилии разрешил соцсети X возобновить работу в стране

Федеральный Верховный суд Бразилии постановил, что соцсеть X (Twitter) может возобновить свою работу в стране. Об этом 8 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление суда.

«Судья Верховного суда Александр де Мораес, который был вовлечен в многомесячную вражду с [предпринимателем и владельцем платформы Илоном] Маском, дал компании X зеленый свет на возобновление деятельности в крупнейшей стране Латинской Америки, которое вступает в силу немедленно», — говорится в статье.

Отмечается, что решение о возобновлении работы соцсети Х в Бразилии было принято после того, как медиаплатформа изменила свой курс и начала выполнять судебные решения, которые Маск ранее обещал не выполнять. По данным издания, в решении Мораес отметил, что «все необходимые требования для немедленного возвращения X Brasil... были задокументированы».

Ранее, 13 сентября, стало известно, что счета платформы Х и Starlink будут разблокированы в Бразилии после уплаты штрафа в пользу государства. Уточнялось, что общая сумма уплаченных штрафов составила $3,3 млн.

Верховный суд Бразилии распорядился приостановить работу Х в стране 30 августа. Постановление о закрытии связано с истекшим сроком по назначению законного представителя в Бразилии. Ежедневный штраф в $9 тыс. за использование социальной сети Х (бывш. Twitter) был введен в Бразилии 31 августа, после принятия решения суда.

29 августа стало известно о заморозке счетов компании Илона Маска Starlink Holding в Бразилии. В свою очередь, Маск назвал действия бразильского суда в отношении Starlink незаконными. Компания Starlink также обращалась в Верховный суд Бразилии с просьбой разблокировать счета.

До этого, 17 августа, компания Илона Маска заявила, что закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз сотрудникам со стороны местных властей.