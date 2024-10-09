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Рютте не стал отвечать на вопрос о вступлении Украины в НАТО

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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопрос журналистов о вступлении Украины в альянс.

«Я не хочу спекулировать на этом», — сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе 8 октября.

Уточняется, что в вопросе указали на теоретическое вступление Украины в НАТО без части ранее принадлежавшей ей территории.

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Ранее в тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, большинство членов альянса разделяет его позицию, но «за закрытыми дверями». Политик отметил, что позиция Венгрии в данном вопросе остается ясной и неизменной.

Тогда же эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов указал на то, что сценарий, при котором Киев откажется от притязаний на освобожденные от Вооруженных сил Украины (ВСУ) регионы в обмен на членство в НАТО, крайне маловероятен и абсурден. О соответствующей идее накануне написала газета Financial Times. По данным издания, ее обсуждают в Киеве «за закрытыми дверями», поскольку стало очевидно, что одержать победу над российской армией невозможно.

7 октября вице-президент США и кандидат в главы государства Камала Харрис заявила, что вопрос расширения НАТО и включения в него Украины она планирует решать по мере поступления. На данный момент, по ее словам, США «поддерживают способность Украины защищать себя».

До этого, 5 октября, сообщалось, что Украине могут предложить «более конкретные шаги» для вступления в НАТО во время заседания на базе Рамштайн в Германии.

3 октября генсек НАТО Марк Рютте отправился с необъявленным визитом в Киев, это стало его первой официальной поездкой с момента вступления на пост главы альянса. Там он назвал одним из приоритетов альянса увеличение помощи Украине и ее приближение к вступлению в блок.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае 2024-го, заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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