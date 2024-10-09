Средний срок жизни солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого столкновения составляет около трех месяцев. Об этом 8 сентября заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения — 2–3 месяца. Вернее, один месяц — это «учебка», а затем — до двух месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в «двухсотые» (убитых. — Ред.) или «трехсотые» (раненых. — Ред.)», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Дубинского, это связано с тем, что новобранцев часто ставят на самые опасные участки, чтобы сберечь опытных солдат и товарищей. По его словам, из всего этого складывается потребность призыва в 200 тыс. военнослужащих до конца года.

Также депутат Верховной рады добавил, что, по данным журналиста Владимира Бойко, на данный момент уровень дезертирства в ВСУ составляет 15 тыс. человек в месяц.

Ранее, 23 сентября, пленный ВСУ Ярослав Запорожец рассказал об отсутствии командиров на передовой. Он также сообщил, что командиры отправляли неопытных военных на передовую как пушечное мясо и ставили задачи по радиосвязи.

21 сентября аналогичную историю рассказал другой военнопленный ВСУ — Николай Устенко. Он отметил, что неподготовленных военных направляли на запорожское направление. Боевики начали предпринимать какие-либо действия для того, чтобы не попасть на фронт, но в результате этого их стали отправлять на передовую.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.