Названа минимальная стоимость квадратного метра жилья в ЦАО Москвы

По итогам августа 2024 года минимальная цена 1 кв. м в новостройках Центрального административного округа (ЦАО) Москвы составила 337 тыс. рублей. Об этом рассказал «Известиям» основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.

Столько стоит «квадрат» в квартире строящегося дома в Пресненском районе. Площадь жилья — 83 кв. м.

На вторичном рынке наименьшая стоимость 1 кв. м — 169 тыс. рублей. Столько нужно заплатить за «квадрат» в небольшой квартире-студии площадью 27 кв. м в Басманном районе.

Среди локаций с самой низкой средней ценой 1 кв. м первичной и вторичной недвижимости, с учетом квартир и апартаментов, в ЦАО эксперт назвал Басманный, Красносельский и Мещанский районы. В августе 2024 года «квадрат» жилой недвижимости на этих территориях стоил 322 тыс., 385 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно.

Самые дорогие центральные районы — Хамовники, Тверской район и Арбат. Средняя цена 1 кв. м в августе текущего года здесь составила 472 тыс., 490 тыс. и 510 тыс. рублей соответственно.

По словам Негинского, самый значительный прирост средней стоимости «квадрата» за первые восемь месяцев 2024 года наблюдался в Хамовниках, Тверском и Мещанском районах — на 5,8%, 5,4% и 2,6% соответственно. Подешевел 1 кв. м за восемь месяцев только в Басманном районе, на Якиманке и на Пресне — на 4,7%, 3,1% и 0,9% соответственно.

Ранее, 5 сентября, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме рассказал «Известиям», что цена 1 кв. м недвижимости в новостройках РФ в текущем году стабилизировалась. По его словам, стоимость будет расти в пределах инфляции.