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11 октября — Международный день девочек: история и значение праздника

Международный день девочек отметят в России 11 октября
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Фото: Global Look Press/Silke Klewitz
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Ежегодно 11 октября в России и других странах отмечается Международный день девочек, посвященный борьбе за права и свободы несовершеннолетних девушек по всему миру. В 2024 году он выпадает на пятницу. Об истории и значении праздника читайте в материале «Известий».

Международный день девочек в 2024 году — история

С инициативой об учреждении международного праздника, посвященного девочкам, в 2011 году выступила канадский министр по делам женщин Ронали Эмброуз. Она подняла этот вопрос в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, и ее идею поддержали, приняв резолюцию о создании нового торжества.

Праздник направлен на привлечение общественного внимания к серьезным проблемам, с которыми сталкиваются девочки во всем мире: подростковые браки, ранние беременности, дискриминация в сфере образования и здравоохранения, насилие, голод, эксплуатация детского труда и многое другое. При этом ООН призывает поддерживать стремление девочек к обучению, развитию, реализации своих прав, творческих и карьерных амбиций.

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Ежегодно Организация Объединенных Наций утверждает тему Международного дня девочек. В 2024 году она звучит так: «Видение будущего девочками». Таким образом подчеркивается стремление виновниц торжества самостоятельно распоряжаться своей судьбой и принимать активное участие в глобальных процессах.

Международный день девочек в 2024 году — значение

За последние десятилетия положение девочек и женщин в мире значительно улучшилось благодаря повышению доступности образования, медицины, усиления осведомленности о правах детей, государственной поддержке семей и других факторов.

Тем не менее, миллионы девочек всё еще живут в опасных условиях или ограничиваются в базовых правах. По данным ЮНИСЕФ, каждая четвертая девочка в возрасте от 15 до 19 лет не имеет возможности работать, учиться или проходить профессиональную подготовку. А из-за пандемии COVID-19 около 11 млн девочек могут не вернуться в школы.

Как отмечается на сайте ООН, в странах с низким уровнем дохода девочки-подростки и молодые женщины почти не имеют доступа к интернету — выход в Сеть есть примерно у 10% женского населения таких государств. При этом их сверстники-мужчины пользуются интернетом вдвое чаще.

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Серия мероприятий, посвященных детям и родителям, призвана обратить внимание общественности на важность сохранения традиционных ценностей

Кроме того, около 13% девочек в мире впервые рожают детей до 18 лет. Ранняя беременность и роды могут иметь серьезные последствия для здоровья матерей, а также негативно сказаться на их образовании и финансовом положении. Помимо этого, многие беременные девочки подвергаются общественному осуждению, стигматизации, насилию со стороны членов семьи и партнеров. Нередко они вынуждены выходить замуж до совершеннолетия.

Поэтому важно прилагать усилия к решению проблем, с которыми сталкиваются молодые девушки и девочки, поддерживать их желание реализовываться в разных областях, включая науку, политику, образование и творчество.

Международный день девочек в 2024 году — традиции

Традиционно в Международный день девочек по всему миру проходят различные социальные акции и просветительские мероприятия. Волонтеры и представители правозащитных организаций рассказывают виновницам торжества, какими правами они обладают и как их защитить. Для родителей организуют тренинги и семинары о воспитании дочерей. На разных уровнях проводятся встречи и круглые столы по вопросам обеспечения девочек возможностями для здорового роста и развития.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Дня дочери в России.

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