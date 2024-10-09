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Половина россиян запланировала путешествие на автомобиле этой осенью

Опрос: половина россиян запланировала путешествие на автомобиле этой осенью
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Половина россиян (50%) планирует путешествие на автомобиле этой осенью. При этом 46% респондентов отправляются в поездку на машине реже одного раза в год, 6% — каждый сезон и лишь 1% старается делать это ежемесячно. Об этом говорится в исследовании «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомились «Известия» 9 октября.

Этой осенью респонденты чаще всего выбирают Северо-Западный федеральный округ (19%) и Приволжский (19%). Юг занимает третье место по популярности с 18% опрошенных, а Дальний Восток с 17% — четвертое. Центральный и Уральский федеральные округа также привлекают туристов (11 и 12% соответственно), а Сибирь — 9%.

Среди туристических маршрутов, которые россияне выбирают для поездок на автомобиле, наибольшей популярностью пользуются озера (22%), реки (18%), леса (17%) и национальные парки (16%). Исторические города и памятники интересуют только 13% респондентов, а горы и морское побережье намерены посетить 12% и 10% участников опроса соответственно.

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Опрос показал, что большинство респондентов (40%) планируют потратить на автомобильное путешествие до 50 тыс. рублей, еще 25% готовы выделить более 200 тыс. рублей.

Кроме того, 42% участников опроса предпочитают путешествия на короткий срок — до трех дней, 17% — на 7–10 дней, а 16% — более чем на две недели.

Большинство участников исследования (34%) собираются проехать за время своего путешествия до 500 км, еще 32% готовы преодолеть более 2 тыс. км. Помимо этого, 19% респондентов собираются проехать 1–2 тыс. км.

Также 37% россиян планируют и дальше путешествовать на машине. Среди них 34% собираются отправиться в путь с семьей, еще 28% предпочли организовать путешествие с друзьями. При этом четверть (26%) респондентов намерены поехать в одиночку, а 12% — с коллегами.

Каждый пятый (19%) россиянин рассматривает в будущем Приволжский федеральный округ как основное направление для путешествия на автомобиле, а Северо-Западный округ оказался на втором месте с 16%. Также популярны Дальневосточный федеральный округ (15%) и Сибирский федеральный округ (14%).

В сентябре «Известия» ознакомились с результатами исследования сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», согласно которым среди самых живописных направлений для осеннего путешествия 45% опрошенных россиян назвали Республику Карелию. При этом 39% выбрали Алтай, 25% проголосовали за Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а 24% — за Минеральные Воды. Также 23% респондентов хотели бы осенью поехать в Калининград, 22% съездили бы в Пятигорск, а 20% — в Кисловодск.

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