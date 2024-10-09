Названы 10 регионов мечты россиян

Россияне больше всего мечтают посетить озеро Байкал, Алтай, Санкт-Петербург, Карелию и Краснодарский край. В топ-10 регионов мечты также вошли Камчатка, Калининград, города Золотого кольца, Татарстан и Кавказ. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu.ru, с результатами которого «Известия» ознакомились 9 октября.

Озеро Байкал

Туда мечтают отправиться 47% россиян. Поездка на озеро для путешественников — это, в первую очередь, природный туризм.

Добраться до Байкала можно из Иркутска или Улан-Удэ. Отправиться в путешествие на поезде хотели бы 40%, на самолете — 36%, на машине — 17%, на автобусе — 1%. Потратить на поездку в расчете на одного человека россияне готовы в среднем около 83 тыс. рублей. Отправиться на Байкал летом мечтают 72% опрошенных, а зимой — 19%.

Алтай

Увидеть его мечтают 40% респондентов. Как и Байкал, Алтай, в первую очередь, хотят посетить из-за природы.

Потратить на поездку в расчете на одного человека россияне готовы около 83 тыс. рублей. Посетить Алтай летом хотели бы 72% опрошенных, а 51% заявили, что поедут в регион в ближайшие три-пять лет.

Ради того, чтобы полюбоваться природой и отдохнуть, на Алтай отправились бы 66%, ради гастротуризма — 25%, чтобы больше узнать об истории и культуре — 24%, а чтобы поправить здоровье — 15%.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Мечтают поехать туда 28% россиян. Здесь на первое место среди целей поездки выходит историко-культурный туризм.

Отправиться в город 82% хотели бы летом, а 47% — в следующем году. Для 84% основная цель поездки –— историко-культурный туризм, для 21% — гастротуризм, а для 20% — природный туризм. Чтобы повидать близких, в путешествие отправились бы 18%, а ради отдыха на природе — 16%.

Карелия

За нее отдано 27% голосов. Ее также мечтают посетить ради незабываемой природы.

Добираться до региона на поезде хотели бы 35%, на машине — 28%, на самолете — 25%, водным транспортом — 5%, на автобусе — 2%. Потратить на поездку в расчете на одного человека россияне готовы около 77 тыс. рублей. Поехать в Карелию летом хотели бы 75%, осенью — 37%, а 44% собираются посетить регион в следующем году.

Краснодарский край

К Черному морю мечтают отправиться 24% опрошенных. Потратить на поездку в расчете на одного человека россияне готовы около 83 тыс. рублей.

Отправиться в путешествие с любимым человеком или супругом хотели бы 35%, всей семьей — 30%, с детьми – 12%, с друзьями или в одиночку — по 9%. Чтобы восстановиться и снять стресс, в Краснодар поехали бы 41%, чтобы получить новые эмоции — 40%. Сменить климат хотят 30%, укрепить здоровье — 27%, а почувствовать вкус к жизни — 25%.

Камчатка

Туда мечтают отправиться 23% путешественников, желающих увидеть необычную природу. Потратить на поездку в расчете на одного человека россияне готовы около 108 тыс. рублей.

Отправиться в путешествие с любимым человеком или супругом хотели бы 40%, всей семьей — 30%, с друзьями — 16%, в одиночку — 6%, с детьми — 4%. Поехать на Камчатку, чтобы увидеть необычную природу, мечтают 59%, чтобы получить новые эмоции — 54%. Еще 42% хотели бы расширить кругозор, 26% — почувствовать вкус к жизни, а 20% — восстановиться и избавиться от стресса.

Калининградская область

Туда хотят поехать тоже 23% путешественников ради историко-культурного туризма. Потратить на поездку россияне готовы около 71 тыс. рублей на одного человека. Отправиться в Калининград летом хотят 70%, а 53% планируют посетить регион в ближайшие несколько лет.

Побывать в регионе мечтают ради историко-культурного туризма — 74%, природы — 44%, гастротуризма — 29%.

Золотое кольцо

Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир мечтают посетить 16% россиян.

Потратить на поездку в расчете на одного человека россияне готовы около 59 тыс. рублей. Для 75% опрошенных главная цель поездки — погрузиться в историю и культуру, для 44% — полюбоваться природой, для 20% — попробовать региональную кухню, а для 15% — религиозный туризм.

Татарстан

Региону отдано также 16% голосов. Потратить на поездку в расчете на одного человека россияне собираются около 64 тыс. рублей.

Узнать об истории и культуре Татарстана мечтают 70%, попробовать местную кухню — 34%. Еще 31% россиян хотели бы полюбоваться природой, а поправить здоровье — 15%.

Кавказ

Регионы получили 16% голосов. Россияне хотели бы посетить Ставропольский край, Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию.

Потратить на путешествие в расчете на одного человека опрошенные готовы около 94 тыс. рублей.

Посетить Кавказ с любимым человеком или супругом мечтают 37%, всей семьей — 23%, с друзьями — 19%, в одиночку — 7%, с детьми — 6%. Увидеть регион ради новых эмоций хотели бы 38%, а чтобы расширить кругозор — 34%. Ради необычной природы в путешествие отправились бы 32%, для знакомства с новой культурой — 31%, а чтобы расслабиться и восстановиться — 28%.

Далее в рейтинге регионов мечты следовали Владивосток и Приморский край — 15%, Сахалин — 13%, Москва и область — 12%, регионы Русского севера (Мурманская, Архангельская, Вологодская области) — 10%, Урал (Екатеринбург, Челябинск, Свердловская область) — 8%, города Сибири, Красноярский край и Нижний Новгород — по 6%, а также Якутия — 5%.

Ранее, 8 октября, «Яндекс Путешествия» составили топ-5 направлений промышленного туризма в России. Эксперты сервиса отметили, что для россиян такой вид отдыха доступен круглогодично, так как в стране существует множество производств в разных сферах. В их число вошли производство роботов в Перми, завод гжели в Подмосковье, часовой завод в Санкт-Петербурге, металлургический комбинат в Череповце и сыроварня в Калининграде.