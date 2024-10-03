Похищенный из зоопарка в Ярославле детеныш кенгуру Крош найден

Был найден еще один детеныш кенгуру, похищенный из зоопарка в Ярославле. Об этом 3 октября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий на территории г. Королёв Московской области обнаружен детеныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка», — написала она в Telegram-канале.

Сообщается, что расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») продолжается.

Похищение кенгуренка Кроша из Ярославского зоопарка произошло в ночь на пятницу 27 сентября. Администрация зоопарка сообщила, что посетители не знали о местонахождении вольера животного, а сам он оттуда не мог выпрыгнуть, так как ограждение была для него очень высоким.

Позже 1 октября Управление МВД по Калужской области сообщило о хищении еще двух кенгурят из зоопарка в Жуковском районе региона. Из-за этого правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

2 октября во Владимирской области был задержан подозреваемый в краже кенгуру. Мужчина по фамилии Некрасов уже был судим за кражи и другие преступления, в том числе за побег от конвоя.

Злоумышленник намеревался продать животных, для чего вез их в Москву. Один из кенгурят погиб. Еще одного мужчина продал, но полиция спасла его и вернула в зоопарк.