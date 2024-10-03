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Востоковед назвал цель ударов Ирана и «Хезболлы» по Израилю

Востоковед Тарасов: цель ударов Ирана по Израилю — демонстрация возможностей
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Целью ударов Ирана и радикальной шиитской группировки «Хезболла» по территории Израиля является демонстрация потенциальных возможностей. Такое мнение политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал в четверг, 3 октября.

«Главная цель Ирана и его прокси-групп сейчас заключается не в нанесении ударов разрушительного характера по Израилю, а в демонстрации своих потенциальных возможностей в случае необходимости начать полномасштабную войну с Израилем», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

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1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это, передает НСН. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне, сообщает 360.ru. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации конфликта. По его словам, Тегеран намерен предотвратить целенаправленное распространение Израилем кризиса в регионе. В связи с этим Пезешкиан призвал США и страны Европы также помешать Израилю в этом. Тогда же постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани указал на понимание Израилем только языка силы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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