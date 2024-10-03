Рекомендации Росавиации по полетам над Ираном действуют до 3 ноября
Рекомендации авиакомпаниям РФ по полетам над Израилем, Ираном и Ираком будут действовать до 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Выпущенный вчера NOTAM Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск 03 ноября 2024 года», — приводит сообщение Федерального агентства воздушного транспорта ТАСС.
Согласно данным Росавиации, в случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Ближнего Востока служба проинформирует.
Ранее, 2 октября, в Росавиации порекомендовали осуществлять полеты над регионом только с 09:00 до 19:00 мск. При передвижениях над пространством Ближнего Востока необходимо проявить повышенную бдительность, а также выбирать альтернативные маршруты.
2 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации конфликта. По его словам, Тегеран намерен предотвратить целенаправленное распространение Израилем кризиса в регионе. В связи с этим Пезешкиан призвал США и страны Европы также помешать Израилю в этом. Тогда же постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани указал на понимание Израилем только языка силы.
Иран нанес ракетный удар по территории Израиля во вторник, 1 октября. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.