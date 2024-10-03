В Екатеринбурге загорелась кровля здания ИК-10 на 400 кв. м
В исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге загорелась кровля одного из зданий. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил источник «Известий».
По его данным, возгорание началось приблизительно в 16:37 по местному времени (14:37 мск) в пожарном депо. Огонь охватил 400 кв. м.
Позже ГУ МЧС России по Свердловской области уточнило в Telegram-канале, что в 19:18 (17:18 мск) пожар на кровле административного здания был локализован на указанной площади, в 19:23 (17:23 мск) было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.
Спасатели приступили к разбору сгоревших конструкций. В тушении участвовало 14 единиц спецтехники и 46 специалистов.
Ранее, 30 сентября, пожар повредил 44 постройки в частном секторе населенного пункта Тихий Угол в Тамбовской области. В тушении было задействовано более 40 пожарных и 14 единиц техники. Ликвидацию огня осложнял сильный ветер.