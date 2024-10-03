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Политолог допустил уход крупных компаний из Франции после налоговой реформы

Политолог Светов: из-за политики Макрона Францию может покинуть крупный бизнес
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Одобрение президентом Франции Эммануэлем Макроном идеи о введении дополнительных налогов для крупных компаний может грозить их уходом из страны. На это 3 октября в беседе с «Известиями» указал политолог-публицист Юрий Светов.

С инициативой о временном увеличении налогов выступил премьер страны Мишель Барнье. Во вторник он подчеркнул, что «колоссальный» государственный долг Франции является «настоящим дамокловым мечом», передает Le Parisien. Так, цель Барнье — сократить дефицит госбюджета с 6% в текущем году до 5% от ВВП в 2025 году и ниже 3% к 2029 году.

«Ему (Макрону. — Ред.) надо умиротворить общество в связи с протестами французов, движения «желтых жилетов». Поэтому он идет на чистой воды популистский шаг о том, чтобы обложить налогами олигархов. Вопрос в том, удастся ему это сделать? Ведь сложность экономики Европы в том, что, когда бизнес начинают прижимать, он уходить в Штаты. <...> После введения налога нельзя исключить, что бизнес не начнет уходить из Франции. Показательна история Volkswagen», — прокомментировал Светов.

По его мнению, называть это ошибкой Макрона не следует, поскольку он понимал вероятные последствия. Политолог уточнил, что президент вынужден действовать так опрометчиво на фоне последнего срока полномочий, низкого рейтинга и желания о том, что после него на должность придет человек, который продолжит его политику.

«Макрон находится в ситуации, когда ему нужно что-то делать. Но положение складывается так: что ни сделай, всё приводит к ухудшению. Сейчас схватился за налоги — это наиболее эффективно в популистском плане. Публика всегда хочет, чтобы у богатых людей были больше налоги. Но богатые реагируют по-своему — уходят из страны», — резюмировал собеседник издания.

Он также выразил сомнение в том, что Макрону и Барнье удастся достигнуть цели по сокращению дефицита бюджета, поскольку в 2027 году президент покинет свой пост.

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Ранее, 18 сентября, Барнье заявил, что ситуация с бюджетом в стране крайне тяжелая. По его словам, он собирается сосредоточиться на сдерживании долга и открыт для «большей налоговой справедливости», передавало агентство Bloomberg. Кроме того, государственный долг Франции превысил €3 трлн.

По данным организации «Французская народная помощь», которые были обнародованы 12 сентября, 62% респондентов говорят о том, что пережили бедность или были на грани ее переживания. Также сообщается, что 47% французов с трудом могут оплачивать счета за электроэнергию.

Экс-еврокомиссар и бывший глава французского МИДа Барнье был назначен новым премьер-министром Франции 5 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца. В тот же день ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил в беседе с «Известями», что Мишель Барнье, член Республиканской партии, который устраивает умеренно правых и умеренно левых, — последний кандидат, который более или менее вписывается в сценарий Макрона.

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