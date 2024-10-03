Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае, признал неготовность стран Запада сбивать ракеты и беспилотники Вооруженных сил РФ. Об этом 3 октября украинский лидер заявил на пресс-конференции в Киеве.

Политик отметил, что союзники не готовы обеспечить защиту воздушного пространства Украины, но при этом защищают Израиль.

«Безусловно, хочется, чтобы про Украину не забывали», — отметил Зеленский.

В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая прошла в украинской столице, Зеленский также рассказал главе альянса о ситуации на фронте. Кроме этого, он обсудил «план победы» Киева в вооруженном конфликте.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что Зеленского ожидают проблемы, после того как страны Европы отказались принять его «план победы». В западных СМИ активно обсуждалось разочарование европейских лидеров, которые активно поддерживали политику президента Украины.

19 сентября СМИ отмечали, что украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил Румынию сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Украиной. Добавлялось, что после данной просьбы политики и военные чиновники Румынии спорят о необходимости изменений в законодательстве для атаки иностранных беспилотников в собственном воздушном пространстве.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.