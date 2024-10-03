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В Абакане отец жестоко избил годовалого сына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отец жестоко избил годовалого сына в Абакане. Об этом 3 октября сообщил источник «Известий».

Вечером в среду, 2 октября, соседи дома на проспекте Ленина пожаловались на шум, исходящий из одной из квартир, и вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в помещении избитого ребенка вместе с отцом.

«Он бил его прямо по лицу», — сообщил источник.

Как оказалось, ребенок остался под присмотром мужчины, поскольку мать в это время находилась на учебе в другом городе.

В результате происшествия годовалого ребенка госпитализировали. Мужчина задержан. На данный момент устанавливаются подробности инцидента.

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