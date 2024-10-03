В Абакане отец жестоко избил годовалого сына

Отец жестоко избил годовалого сына в Абакане. Об этом 3 октября сообщил источник «Известий».

Вечером в среду, 2 октября, соседи дома на проспекте Ленина пожаловались на шум, исходящий из одной из квартир, и вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в помещении избитого ребенка вместе с отцом.

«Он бил его прямо по лицу», — сообщил источник.

Как оказалось, ребенок остался под присмотром мужчины, поскольку мать в это время находилась на учебе в другом городе.

В результате происшествия годовалого ребенка госпитализировали. Мужчина задержан. На данный момент устанавливаются подробности инцидента.

Ранее, 9 сентября, в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который зарезал 18-летнюю дочь. По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес дочери множественные удары в области тела, шеи и головы.

До этого, 2 сентября, в Джидинском районе Бурятии отец убил месячную дочь и спрятал ее тело в картонной коробке на веранде. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Подозреваемый задержан.