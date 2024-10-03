Агата Муцениеце и Павел Прилучный: история любви, причины развода, суды

В среду, 2 октября, актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный встретились на очередном судебном заседании по их бракоразводному процессу. В этот раз предметом спора стало определение места жительства их общих детей — восьмилетней Мии и 11-летнего Тимофея. «Известия» рассказывают, почему звезды решили расстаться и из-за чего судились ранее.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный — история любви

Муцениеце и Прилучный познакомились в 2010 году на съемках сериала, где им предстояло сыграть влюбленную пару. Однако экранные чувства вскоре стали реальными. Актеры начали встречаться и уже в июле 2011 года решили узаконить свои отношения.

Свадьба Муцениеце и Прилучного прошла тайно, так как молодые люди не хотели афишировать изменение своего статуса. На церемонию были приглашены только близкие родственники и друзья. Через два года у супругов родился первый ребенок — Тимофей. А в 2016 году на свет появилась его сестра Мия.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный — причины развода

Однако атмосфера в звездной семье была не такой безоблачной, как могло показаться на первый взгляд. Между супругами нередко вспыхивали конфликты, часто доходило до битья посуды, угроз разводом и хлопков дверьми. Кроме того, как вспоминала Муцениеце, муж не раз высказывал ей претензии, называя ее карьеристкой и уговаривая сниматься реже.

В 2020 году супруги объявили о разводе. Изначально актеры заявляли, что расставание произошло по обоюдному согласию и просили никого в этом не винить. Однако летом того же года Муцениеце опубликовала видео, в котором рассказала, что Прилучный ее избил.

«Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома», — поделилась актриса с подписчиками.

Женщина добавила, что ей надоело прикрывать бывшего супруга, и сообщила, что у него проблемы с алкоголем. После этого звезды окончательно разъехались.

Сам Прилучный позднее заявлял, что «не уважает мужиков, которые бухают и бьют своих жен», подчеркивая, что он «по-другому воспитан». Он также заверил, что никогда не станет говорить плохо о женщине, которая родила ему детей.

В августе 2022 года Прилучный женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян. В мае следующего года у них родился сын.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный — суд

Муцениеце и Прилучный развелись в июне 2020 года. Бывшие супруги не присутствовали на судебном заседании лично, а провели процедуру через общего адвоката. После расставания дети остались с матерью. Павел платил на них алименты — по 100 тыс. рублей на каждого ребенка.

В феврале 2023 года Муцениеце обратилась в Головинский суд Москвы с требованием выписать бывшего мужа из квартиры, которая была приобретена еще до развода. В апреле ее иск был удовлетворен. Помимо этого, актриса попыталась через суд добиться повышения алиментов. Разбирательство проходило в закрытом режиме и закончилось частичным удовлетворением иска.

В мае 2024 года Прилучный обжаловал решение суда о взыскании с него алиментов, заявив, что берет на себя все расходы детей во время путешествий. Актер также сообщил, что купил сыну квартиру и намеревается обеспечить жильем дочь. После этого он подал встречный иск к экс-супруге с требованием определить место жительства их несовершеннолетних детей.

Заседание по этому вопросу состоялось 2 октября в Москве. Покидая здание суда, Прилучный заявил журналистам, что всегда и во всем будет действовать в интересах своих детей. Комментировать детали судебного процесса он отказался, сославшись на то, что разбирательство еще идет.

На следующий день Муцениеце в своем Telegram-канале назвала судебную тяжбу с бывшим мужем адом и заявила, что не желает ни одной матери испытать то, что пережила она. Актриса также выразила сожаление о том, что ее сыну приходится «проходить этот путь».

«Жестокость, с которой решает это всё вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода!» — написала она.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный — дети

Судебное разбирательство по вопросу места жительства детей Муцениеце и Прилучного пока не завершено. Ранее Мия и Тимофей жили с матерью в Москве. При этом они часто проводили время с отцом, ездили с ним на отдых и приходили на премьеры его фильмов.

В сентябре Прилучный сообщил в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России), что его сын захотел поехать с ним в Геленджик, поэтому мальчик временно переведен на дистанционное обучение. Его сестра пошла в московскую школу.