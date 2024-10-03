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Нарышкин указал на продолжение вмешательства Запада в дела стран Южного Кавказа

Нарышкин: Запад по-прежнему вмешивается в политику стран Южного Кавказа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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На Западе не прекращаются попытки вмешательства в политику стран Южного Кавказа, заявил 3 октября директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Блок западных стран никак не успокоится и продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа», — сказал он журналистам в Баку.

По словам Нарышкина, СВР получила информацию о том, что по требованию Госдепартамента США Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заранее подготовило промежуточный доклад по предстоящим выборам в Грузии. Документ содержит тезисы якобы об отсутствии в стране условий для проведения честного и открытого голосования.

Данные утверждения не соответствуют действительности, подчеркнул глава ведомства. Цель подобной акции он объяснил попыткой грубого вмешательства во внутренние дела Грузии, чтобы не допустить к власти здоровые и национально ориентированные силы.

Аналогичным примером внешнего воздействия Нарышкин назвал попытку западных стран и ОБСЕ поставить под сомнение итоги сентябрьских выборов в Азербайджане. При этом голосование было хорошо организованным, прошло в соответствии с законодательством республики, а его результаты соответствовали чаяниям азербайджанского народа, указал Нарышкин.

Глава СВР отметил, что подобные действия являются одним из элементов постепенной деградации ОБСЕ. В настоящее время организация всё больше обслуживает политические интересы стран так называемого «золотого миллиарда», резюмировал он.

Официальный визит Нарышкин в Баку проходит со 2 по 3 октября. В ходе поездки он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности республики.

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Ранее, 27 сентября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране фиксируют сильное внешнее вмешательство в парламентские выборы. Он подчеркнул, что данные попытки, как и прежде, не достигнут никакого эффекта.

До этого, 25 сентября, стало известно, что администрация США отозвала приглашение Кобахидзе на прием к американскому президенту Джо Байдену. Грузинский премьер назвал этот шаг несерьезным «гуманитарным актом в пользу оппозиции».

Отношения Грузии с западными странами обострились после принятия закона об иноагентах, который вступил в силу 3 июня. После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. В ответ мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций, а Кобахидзе назвал их оскорбительными.

Затем, 16 сентября, США ввели санкции против 64 граждан Грузии. Кобахидзе связал новые ограничения с намерениями Вашингтона повлиять на предстоящие выборы. В свою очередь, в грузинском парламенте назвали их нападением на страну и грубым вмешательством в избирательный процесс.

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