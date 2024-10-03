Forbes узнал об отправке лучших танков Украины в Курскую область

Киев во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область направил в российский регион свои лучшие танковые подразделения. Об этом 2 октября сообщил журнал Forbes.

По его данным, Украина направила в Курскую область свои 21-ю механизированную бригаду и 225-й штурмовой батальон. Издание обращает внимание, что в соцсетях распространяются видео, на которых военные этих подразделений используют шведские боевые машины пехоты (БМП) CV90, и танки Stridsvagn 122 (Strv 122) или немецкие Leopard 2A6 (они во многом похожи между собой, поэтому на видео их трудно однозначно различить).

Журнал отмечает, что ВСУ уже потеряли в Курской области как минимум один из этих танков — российские военные уничтожили его ударом дрона, в соцсетях появилось видео, на котором эта бронетехника горит. По данным Forbes, после этого танк нет смысла восстанавливать, потому что он, скорее всего, выгорел изнутри.

Издание подчеркивает, что Украина направила в Курскую область свои последние хорошо укомплектованные подразделения, и вторжение стоило ВСУ потери нескольких ключевых населенных пунктов, которые они контролировали.

Ранее, 25 сентября, помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин заявил, что территория Курской области, на которую вторглись ВСУ, будет освобождена в ближайшее время — Вооруженные силы (ВС) России, несомненно, выдавят противника из региона.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 14 сентября рассказал, что боевики ВСУ в Курской области дезорганизованы и испытывают проблемы с обеспечением, некоторые из них пытаются покинуть российский регион. По словам Алаудинова, украинцам не хватает даже еды и воды.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ, которые за всё время боев в Курской области потеряли более 19,85 тыс. человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.