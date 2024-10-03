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Forbes узнал об отправке лучших танков Украины в Курскую область

Forbes: Киев отправил в Курскую область лучшие танки — Leopard 2A6 и Strv 122
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Киев во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область направил в российский регион свои лучшие танковые подразделения. Об этом 2 октября сообщил журнал Forbes.

По его данным, Украина направила в Курскую область свои 21-ю механизированную бригаду и 225-й штурмовой батальон. Издание обращает внимание, что в соцсетях распространяются видео, на которых военные этих подразделений используют шведские боевые машины пехоты (БМП) CV90, и танки Stridsvagn 122 (Strv 122) или немецкие Leopard 2A6 (они во многом похожи между собой, поэтому на видео их трудно однозначно различить).

Журнал отмечает, что ВСУ уже потеряли в Курской области как минимум один из этих танков — российские военные уничтожили его ударом дрона, в соцсетях появилось видео, на котором эта бронетехника горит. По данным Forbes, после этого танк нет смысла восстанавливать, потому что он, скорее всего, выгорел изнутри.

Издание подчеркивает, что Украина направила в Курскую область свои последние хорошо укомплектованные подразделения, и вторжение стоило ВСУ потери нескольких ключевых населенных пунктов, которые они контролировали.

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Ранее, 25 сентября, помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин заявил, что территория Курской области, на которую вторглись ВСУ, будет освобождена в ближайшее время — Вооруженные силы (ВС) России, несомненно, выдавят противника из региона.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 14 сентября рассказал, что боевики ВСУ в Курской области дезорганизованы и испытывают проблемы с обеспечением, некоторые из них пытаются покинуть российский регион. По словам Алаудинова, украинцам не хватает даже еды и воды.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ, которые за всё время боев в Курской области потеряли более 19,85 тыс. человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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