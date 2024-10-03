Сербия проявила интерес к углублению сотрудничества в энергетическом секторе

В ходе рабочего визита в Белград генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин встретился с премьер-министром Республики Сербии Милошем Вучевичем, сообщили в пресс-службе компании.

Стороны обсудили актуализацию Меморандума о взаимодействии, заключенного ранее Правительством Сербии и Группой «Россети», рассмотрели возможности для углубления сотрудничества в сетевом комплексе.

«Сербия заинтересована в углублении сотрудничества в энергетическом секторе, особенно, когда речь идет об инновациях, обмене опытом, образовании, возобновляемых источниках энергии и других областях стратегического значения», — отметил Милош Вучевич.

Премьер-министр подчеркнул, что инновационные центры компании «Россети» имеют решающее значение для укрепления энергетического сектора, и что особенно важно наладить сотрудничество в этой области.

«Наши страны связывают многолетняя дружба и взаимовыгодные отношения в разных сферах, включая топливно-энергетический комплекс. Большой потенциал имеет кооперация непосредственно в электроэнергетике. „Россети“ как крупнейшая сетевая компания России заинтересованы в расширении взаимодействия. Мы готовы к открытому диалогу по всем вопросам и детальной проработке совместных инициатив», — подчеркнул Андрей Рюмин.

Он рассказал о работе Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которую «Россети» недавно открыли в Санкт-Петербурге. Она объединяет возможности исследовательского центра и мощного испытательного полигона, в котором реализованы уникальные решения для создания и тестирования оборудования, внедрения интеллектуальных систем. Кроме того, лаборатория предусматривает возможность образовательных проектов для уже работающих в отрасли специалистов и студентов профильных вузов.

На встрече также обсуждалось участие энергокомпаний Сербии в составе официальной делегации в мероприятиях, приуроченных к юбилейному 20-му заседанию Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в ноябре 2024 года в России.