Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР
Армия
Минобороны РФ показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в курском приграничье
Общество
Отопительный сезон в Москве начнется в понедельник
Общество
ВОЗ предупредила о распространении высокозаразного вируса Марбург. Что нужно знать
Мир
Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС
Армия
ВС РФ отразили две попытки украинских боевиков прорваться через госграницу
Интернет и технологии
Telegram разработает собственный аналог YouTube
Общество
Роскачество предупредило россиян о новом виде мошенничества
Мир
СМИ сообщили о гибели преемника генсека «Хезболлы» после удара Израиля
Наука и техника
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернется на Землю 8 октября
Мир
Столтенберг рассказал, как Зеленский прятался в бункерах после начала СВО
Общество
Мошенники под видом ФСБ обманули пенсионерку на 11 млн рублей
Армия
Вертолет Ми-28НМ нанес удары по скоплению живой силы ВСУ в курском приграничье
Мир
Американские спецслужбы предупредили граждан о возможных угрозах 7 октября
Общество
СМИ узнали о ликвидации Большой российской энциклопедии
Общество
ФСБ задержала незаконно перешедшую границу Эстонии и РФ украинку с болторезом
Общество
Кириенко отметил систему поддержки просвещения в России

Сербия проявила интерес к углублению сотрудничества в энергетическом секторе

0
Фото: ПАО «Россети»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В ходе рабочего визита в Белград генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин встретился с премьер-министром Республики Сербии Милошем Вучевичем, сообщили в пресс-службе компании.

Стороны обсудили актуализацию Меморандума о взаимодействии, заключенного ранее Правительством Сербии и Группой «Россети», рассмотрели возможности для углубления сотрудничества в сетевом комплексе.

«Сербия заинтересована в углублении сотрудничества в энергетическом секторе, особенно, когда речь идет об инновациях, обмене опытом, образовании, возобновляемых источниках энергии и других областях стратегического значения», — отметил Милош Вучевич.

Премьер-министр подчеркнул, что инновационные центры компании «Россети» имеют решающее значение для укрепления энергетического сектора, и что особенно важно наладить сотрудничество в этой области.

«Наши страны связывают многолетняя дружба и взаимовыгодные отношения в разных сферах, включая топливно-энергетический комплекс. Большой потенциал имеет кооперация непосредственно в электроэнергетике. „Россети“ как крупнейшая сетевая компания России заинтересованы в расширении взаимодействия. Мы готовы к открытому диалогу по всем вопросам и детальной проработке совместных инициатив», — подчеркнул Андрей Рюмин.

Он рассказал о работе Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которую «Россети» недавно открыли в Санкт-Петербурге. Она объединяет возможности исследовательского центра и мощного испытательного полигона, в котором реализованы уникальные решения для создания и тестирования оборудования, внедрения интеллектуальных систем. Кроме того, лаборатория предусматривает возможность образовательных проектов для уже работающих в отрасли специалистов и студентов профильных вузов.

На встрече также обсуждалось участие энергокомпаний Сербии в составе официальной делегации в мероприятиях, приуроченных к юбилейному 20-му заседанию Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в ноябре 2024 года в России.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024