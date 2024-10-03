Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 3 октября заявил, что Европейская комиссия оказывает давление, для того чтобы прекратить поставки нефти и газа из России на запад.

«Существует огромное давление со стороны Европейской комиссии, чтобы ничего не шло с востока на запад. Никого сегодня никого не смущает, что у нас есть какая-то «Дружба», что у нас есть какие-то газопроводы», — заявил премьер-министр на пресс-конференции, его слова приводит издание Novinky.cz.

Кроме того, словацкий премьер указал на то, что после окончания конфликта на Украине он хочет сделать всё возможное для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией.

Ранее, 11 сентября, член Европарламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер поставил под вопрос соглашение об ассоциации Евросоюза (ЕС) с Украиной из-за санкций Киева в отношении поставок нефти из России. Евродепутаты раскритиковали новые санкции в своем обращении к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

До этого, 2 сентября глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без поставок российской нефти, и решение Украины остановить ее транзит стало серьезным вызовом для Будапешта. По словам министра, данная ситуация связана с отсутствием у Венгрии альтернативных способов получения энергоресурса. В частности, Сийярто указал на недостаточную мощность трубопровода, проходящего в страну от Адриатического побережья из Хорватии, чтобы обеспечить потребности Венгрии, Словакии и отчасти Чехии.

Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию 19 июля. Вскоре обе страны инициировали запуск консультаций с ЕК. В Кремле отметили, что ситуация не зависит от Москвы, а в Киеве приняли не техническое, а политическое решение. Позднее Сийярто заявил, что остановка транзита координировалась из Евросоюза, и предупредил об отказе Венгрии согласиться на выделение Киеву €6,5 млрд из средств ЕС до решения проблемы.