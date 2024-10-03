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Москвичей и туристов пригласили на осенний гастрономический фестиваль

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В столице с 4 по 13 октября пройдет фестиваль «Золотая осень». Он развернется примерно на 30 площадках в разных округах города, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Посетителей ждет обширная программа. В нее войдут кулинарные и творческие мастер-классы, дегустации и соревнования, концерты и выставки. Все желающие смогут пройти по гастрономическому маршруту в Камергерском переулке и попробовать осенние блюда — их приготовят в 20 ресторанах», — отметила Наталья Сергунина.

По словам заммэра, на фестивале свою продукцию представят свыше 150 крупных и малых фермерских хозяйств более чем из 65 регионов нашей страны. В числе товаров — сезонные овощи, сыры ручной работы, мясные деликатесы, мед, а также рыба, грибы и ягоды.

Одной из главных локаций события станет Тверская площадь. Здесь горожане и туристы будут украшать глиняные тарелки жостовской, хохломской и палехской росписями, декорировать подсвечники, создавать саше с добавлением эфирных масел. Дети смогут увидеть спектакли по мотивам русских сказок.

На окружных площадках проведут соревнования «Самый сильный» по поднятию гири, отжиманиям от пола, приседаниям и другим дисциплинам. Юным гостям предложат выполнить задания в конкурсах, освоить резьбу по дереву или лозоплетение. А еще посетители послушают музыкальные выступления, приготовят осенние угощения — тыквенные оладьи, рулетики из кабачка с курицей, пироги с грибами и картофелем, пряное печенье с корицей и ванилью.

Впервые в этом году в число локаций войдет два новых городских рыбных рынка: в Косино-Ухтомском районе и в Митине. На них опытные повара расскажут посетителям рецепты блюд из морепродуктов с добавлением сезонных овощей и фруктов.

Кроме того, специальную программу организуют в кинопарке «Москино» — там пройдет гастрофестиваль. Его участниками станут 30 фермеров из разных регионов и более 10 ресторанов, которые предложат осеннее меню. Для всех желающих состоятся дегустации, кулинарные и творческие мастер-классы. А самых маленьких приглашают покататься на каруселях и мини-тракторах.

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