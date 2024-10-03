В Железногорске арестован обвиняемый в убийстве опекунши подросток

В Железногорске 15-летний подросток, обвиняемый в убийстве опекунши, заключен под стражу на два месяца. Об этом 3 октября сообщила прокуратура Красноярского края.

Подростка будут содержать в СИЗО до 1 декабря 2024 года.

Как установило следствие, 1 октября школьник во время конфликта с опекуншей нанес ей два ножевых удара в шею кухонным ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте.

«Сразу после этого он пошел спать в свою комнату, а утром отправился в школу, где его задержали сотрудники полиции», — говорится в сообщении краевого ведомства в Tеlegram-канале.

На допросе подросток назвал причиной убийства конфликт опекунши со своей пожилой матерью.

В отношении несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (УК) РФ («Убийство»).

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что семья проходила комплекс профилактических работ, так как была признана находящейся в социально опасном положении. Также уточнялось, что мальчик страдал от психических заболеваний. Кроме того, отмечается, что он состоял на учете у сотрудников МВД из-за проявления агрессии к сверстникам.

8 августа в Кемеровской области 16-летний подросток был заключен под стражу по подозрению в убийстве и расчленении своей бабушки. Следственный комитет (СК) сообщил, что 3 августа поступило сообщение о безвестной пропаже 76-летней женщины от ее дочери. В ходе поисковых мероприятий 5 августа были найдены фрагменты тела человека в Беловском водохранилище и в одном из уличных мусорных контейнеров. Останки принадлежали пропавшей женщине.