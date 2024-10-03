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Посол Ливана в РФ заявил о переходе Израилем всех «красных линий»

Ливан запросил у России дипломатическую помощь для решения конфликта с Израилем
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Израиль нарушил все «красные линии» Ливана, включая суверенитет страны и безопасность ее граждан. Об этом 3 октября заявил ливанский посол в РФ Шауки Бу Нассар.

«Красные линии» для Ливана — это его суверенитет, целостность и независимость, а также безопасность его народа. Израиль уже нарушает все эти «красные линии», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам дипломата, хотя сейчас ситуация в Ливане меняется ежечасно и предсказать действия Тель-Авива сложно, страна будет защищаться всеми доступными средствами. Он подчеркнул, что Израиль никогда не сможет с помощью силы достичь стабильности на приграничных территориях и возвращения перемещенных лиц.

Посол допустил, что если израильское правительство намеревается провести в Ливане масштабную операцию, то это может привести к войне, которая затронет и другие страны региона.

При этом Бу Нассар выразил надежду на успех дипломатических усилий по сдерживанию эскалации. В частности, Ливан запросил у России дипломатическую помощь для решения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Москва ясно дала понять, что российские власти работают над этим вопросом и «совершают множество звонков» по всему миру.

Дипломат также пообещал, что Ливан поможет гражданам РФ эвакуироваться из ближневосточной страны на фоне критической ситуации. В настоящее время в республике проживает более 10 тыс. россиян с двойным гражданством, уточнил посол.

Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор

Ранее в этот день МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из Ливана. В четверг на родину спецбортом вернутся 60 человек, в том числе члены семей дипломатических работников.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новый точечный удар по столице Ливана Бейруту. По данным СМИ, в результате атаки погибли пять человек. До этого израильская армия сообщала о запуске более 100 снарядов по северу страны со стороны Ливана.

Эскалация боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников «Хезболлы», получили ранения при взрывах различных устройств в Ливане. Руководство страны обвинило в произошедшем еврейское государство.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы», в том числе глава движения Хасан Насралла. При этом жертвами стало множество мирных граждан. По данным ливанского минздрава, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране лишь за первые 12 дней бомбардировок.

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