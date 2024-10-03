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Названы сроки дебюта обновленного кроссовера Omoda C5 в России

Обновленный кроссовер Omoda C5 дебютирует в России в ноябре
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Фото: t.me/omodarussia
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Рестайлинговый кроссовер Omoda C5 дебютирует на российском рынке в ноябре 2024 года. Об этом 3 октября сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

От актуальной версии обновленная Omoda C5 отличается дизайном решетки радиатора и бампера, более тонкими L-образными дневными ходовыми огнями, отсутствием светящейся полосы под капотом и перенесенным под нее шильдиком с названием бренда.

Изменений по технической части не ожидается. Модификация с передним приводом имеет 147-сильный двигатель объемом 1,5 л и вариатор, версия с приводом на все колеса поставляется со 150-сильным мотором 1,6 с 7-скоростным роботом с двумя сцеплениями. Отмечается, что по сравнению с сентябрем стоимость Omoda C5 выросла на 50 тыс. рублей, сейчас кроссовер стоит от 2,28 млн до 3,17 млн рублей.

По итогам сентября 2024 года кроссовер Omoda C5 вошел в десятку самых продаваемых автомобилей сегмента SUV и занял девятое место с результатом 3,6 тыс. проданных автомобилей.

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1 октября компания Great Wall Motor объявила цены и начала старт приема заказов в России на новый флагманский внедорожник марки Tank с индексом 700. Он стал третьей моделью в линейке бренда и доступен в трех комплектациях.

Также во вторник компания Geely объявила цены на новый кроссовер Cityray в России, который в модельном ряду марки займет место между паркетниками Coolray и Atlas. Модель будет доступна в четырех комплектациях.

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