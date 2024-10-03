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СМИ сообщили о возможном разрешении США производить ракеты Stinger на Тайване

Taiwan News: США могут разрешить Тайваню производить ракеты Stinger
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Фото: Global Look Press/ABACA
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США могут разрешить Тайваню производить ракеты Stinger. Об этом 3 октября сообщает газета Taiwan News со ссылкой на слова военных чиновников.

В материале отмечается, что Вашингтон в 2025 году планирует отправить в Чжуншаньский институт науки и технологии команду, которая оценит его технические и производственные возможности для сборки ракет.

«Если институт соответствует стандартам сертификации США, производство может начаться на Тайване уже в 2026 году, при этом поставки производятся партиями каждый год. Это значительно ускорит процесс доставки», — сообщает издание.

Тайвань уже закупил 250 ракет Stinger в 2015 и 2019 годах, которые будут доставлены к 2025 году.

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Ранее, 30 сентября, сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил выделение $567 млн на военную поддержку Тайваня. Отмечалось, что это стало последним американским шагом по укреплению вооруженных сил острова в условиях растущей напряженности в отношениях с Китаем.

До этого, 29 сентября, Вооруженные силы Тайваня получили от США первую партию заказанных ранее противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon наземного базирования. Уточнялось, что в 2020 году США и Тайвань заключили контракт на сумму примерно $2,37 млрд на поставку острову 100 комплексов береговой обороны, в том числе 400 противокорабельных ракет Harpoon наземного базирования, четырех учебных ракет, 411 специальных контейнеров, 25 мобильных радиолокационных машин (РЛС) на грузовых шасси.

18 сентября Китай ввел санкции против девяти американских компаний в ответ на продажу США оружия Тайваню. К ним будут применены меры по замораживанию их активов в стране, а также запрет на проведение любых сделок, сотрудничества или иной деятельности с ними организациям и частным лицам в КНР.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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