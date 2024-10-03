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Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ
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Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы администрации президента РФ Максима Орешкина председателем оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соответствующий указ глава государства подписал 3 октября, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить председателем Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума, образованного Указ президента РФ от 22 января 2008 года № 65 «Об организационном комитете по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума» <…> Орешкина М. С.», — указано в документе.

Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) состоится 18–21 июня 2025 года.

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В форуме приняли участие 21,3 тыс. человек из 139 стран

До этого, 24 июля, Путин утвердил перечень поручений по итогам XXVII ПМЭФ-2024, в том числе по программе семейной ипотеки. Также отмечалось, что правительство должно обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают право на использование инвестиционного налогового вычета для лиц, входящих в одну группу компаний.

Вице-премьер России Денис Мантуров 17 июня сообщил «Известиям», что поручения, данные Путиным во время пленарного заседания ПМЭФ, находятся в повестке, они подтверждают ранее взятый президентом и поддержанный правительством курс на движение к технологическому суверенитету РФ и лидерству в экономике.

27-й Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Его главной темой была «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В форуме приняли участие свыше 17 тыс. человек из 136 стран.

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