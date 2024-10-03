Представитель Дурова заявил, что основатель Telegram и Ирина Болгар не были парой

Представитель основателя Telegram заявил, что Павел Дуров и Ирина Болгар никогда не были парой. Об этом 3 октября сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«Представитель г-на Дурова заявил, что г-жа Болгар и г-н Дуров «никогда не были парой», и что она предъявила личные претензии на миллионы долларов, которые он предоставлял в качестве алиментов на ребенка, и расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества», — пишет издание.

Также менеджер Дурова назвал ложью обвинения Болгар в адрес основателя Telegram об обвинении его в жестоком обращении с детьми.

Сама Ирина Болгар заявила, что на протяжении десяти лет отношений с Дуровым они вели роскошный образ жизни и тратили около $1 млн в месяц на курорте в Сардинии, а также регулярно путешествовали по миру.

Ранее, 1 октября, Болгар анонсировала выход собственной книги и фильма об отношениях с Павлом Дуровым. По словам девушки, она имеет множество фотографий и видео вместе с отцом своих детей, которыми сможет поделиться.

В конце июля этого года распространилась информация о том, что Ирина Болгар является матерью трех предполагаемых детей Павла Дурова. В сентябре она заявила, что мессенджер Telegram является совместно нажитым с Дуровым имуществом.