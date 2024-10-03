Немецкие танки Leopard 2A6, которые Вооруженные силы (ВС) РФ передали Уралвагонзаводу для изучения, могут иметь «чувствительные» технологии. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило издание Military Watch Magazine.

«В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также ранее захватывали, отправленные Украине танки Leopard 2A6 не были произведены специально для экспорта, а взяты именно из запасов немецкой армии, а это значит, что в этих машинах есть больше «чувствительных» технологий», — отметило издание.

Также подчеркивается, что Leopard 2 — это один из наиболее широко используемых классов танков в НАТО. При этом захваченные ВС РФ старые модели машины не предоставляют существенных разведданных в отличие от 2А6, результаты изучения которых представляют большой интерес для российских военных.

Согласно международному кодексу поведения в отношении поставок оружия ООН, «чувствительные» военными технологиями и технологии двойного назначения считаются, например, шифровальная техника, некоторые станки, суперкомпьютеры, газовые турбины и ракетная техника, авиационная электроника, тепловизионная техника и химические вещества раздражающего действия

Ранее, 1 октября, стало известно, что на Уралвагонзавод доставлен немецкий танк Leopard, подбитый ВС России в зоне специальной военной операции (СВО). После проведенной проверки эксперты дадут оценку военно-техническому уровню различных систем и всей машины в целом.

28 сентября пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько рассказал, что украинские экипажи, обученные НАТО, месяцами ждут в тылу выдачи техники на южнодонецком направлении. Он отметил, что в танковый батальон, в котором он служил на донецком направлении, вообще не поступала западная техника: не было обещанных танков Abrams и Leopard, только Т-64.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.