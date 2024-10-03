В аэропорту Варшавы взорвался багаж одного из пассажиров
В аэропорту имени Шопена в Варшаве взорвался багаж одного из пассажиров, направлявшегося в Вену. Об этом 3 октября сообщила Gazeta.pl.
Пострадавших нет. Эвакуация аэропорта также не проводилась.
«В сортировочном центре произошел взрыв багажа, в котором находился контейнер с каким-то материалом. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что контейнер с исследовательскими образцами биологического материала, который вез пассажир, протек. Причиной взрыва стал сухой лед», — сообщили в муниципальном управлении Государственной противопожарной службы.
Комментируя произошедшее, в пресс-службе аэропорта уточнили, что ситуация нормализовалась через несколько десятков минут. Также пассажиров призвали внимательнее относиться к правилам перевозки товаров в зарегистрированном багаже.
Ранее, 2 октября, в аэропорту японской префектуры Миядзаки были отменены все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел из-за детонации неразорвавшегося американского снаряда времен Второй мировой войны. Из здания были эвакуированы персонал и пассажиры. Никто не пострадал.