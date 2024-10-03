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«Роснефть» разработала приложение для обслуживания нефтегазовых объектов

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Фото: пресс-служба Роснефти
dzen
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«Роснефть» разработала мобильную версию корпоративного ПО, которое предназначено для проектирования, строительства и обслуживания нефтегазовых объектов.

С помощью приложения специалисты-изыскатели в полевых условиях могут получить оперативный доступ к картам месторождений, актуализировать информацию о необходимой инфраструктуре и делать записи треков по маршрутам выполненных работ.

В «Роснефти» рассказали, что «ГИС-РН» — первая в России геоинформационная система, которая разработана исключительно на импортозамещающих технологиях и решает актуальные производственные задачи нефтяного сектора ТЭК.

Еще одна разработка компании — специализированный программный модуль, который предназначен для инженерно-строительных изысканий. На основе распознанных объектов он автоматически создает топографические карты для дальнейшего проектирования с привязкой к местности. Модуль позволяет кратно повысить эффективность проектирования при проведении работ на местности.

Технология создана на основе нейросетевого алгоритма. Она в разы быстрее человека распознает различные объекты местности: водоемы, дороги, коммуникации. Для сравнения, при ручном дешифрировании за две минуты обрабатывается площадь порядка 20 тыс. кв. м, искусственный интеллект за это же время распознает более 240 тыс. «квадратов».

Новый программный модуль также планируется использовать при экологическом мониторинге на объектах компании.

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