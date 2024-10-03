Аналитики выяснили, как россияне разных поколений выбирают видеоконтент

Аналитики «VK Видео» выяснили, как россияне разных возрастов выбирают, видеоконтент. Об этом 3 октября сообщается в пресс-релизе исследования платформы.

Уточняется, что в опросе участвовали российские пользователи из поколений зумеров, миллениалов (25–34 года), поколения Х (35–44 года) и старше.

Согласно данным исследования, подрастающее поколение предпочитает контент длительностью до пяти минут. В свою очередь, людям 25–34 лет интересен контент длительностью 20–30 минут, поколение Х — до 60 минут. Представители «серебряного» возраста чаще всего смотрят долгие видеоматериалы фоном.

Также наибольшее значение для зумеров в видео имеет присутствие узнаваемого блогера. Тогда как пользователи старше 25 лет чаще ориентируются на личный интерес к теме, а не на медийность.

Что касается скорости контента, каждый третий умер использует скорость 2х для воспроизведения видео. Они также реже отвлекаются на другую деятельность во время просмотра контента.

Кроме того, опрос показал, что качество видео важно для людей 25–34 лет и подрастающего поколения. Около трети опрошенных предпочитают высокое разрешение. Респонденты старше 45 лет требуют быструю загрузку контента.

Ранее, 29 августа, VK объединила видеоконтент платформ «VK Видео», «Дзен», «OK.Видео» в едином облачном хранилище на основе собственной разработки под названием one-cloud. Благодаря этому возросла надежность хранения видеороликов.

22 августа пресс-служба платформы сообщила, что VK улучшила CDN-сеть доставки контента. Отмечается, что теперь более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании охватывают все федеральные округа России, а также страны СНГ.

19 августа VK Видео сообщили об активном росте публикации роликов. По словам компании, с начала года публиковать контент на платформе стали более 14 тыс. новых авторов.