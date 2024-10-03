В Мурманской области завершается ремонт моста через реку Канентъявр

В Мурманской области подходит к концу реконструкция моста через реку Канентъявр на 49-м км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчик уже приступил к устройству дорожной одежды на щебеночном основании. Продолжаются работы по укреплению откосов и кюветов.

Первые этапы реконструкции инфраструктурного объекта были выполнены в 2023 году. В мае 2024 года начался следующий этап строительно-монтажных работ. Рабочие оборудовали водоотводные лотки и гидроизоляцию, установили стойки барьерного ограждения на пролетах, укрепили конусы на опорах матрасами «Рено», обустроили габионы и откосы.

Ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как отмечает ИА «Би-порт», реконструкция моста через Канентъявр — один самых крупных переходящих объектов дорожного проекта. За два года на ремонт планировалось потратить 120,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Апатитах к концу 2025 года отремонтируют путепровод через железнодорожные пути на объездной автодороге. Работы ведутся без полного прекращения движения по мосту.