Бывший министр транспорта Башкирии Клебанов признал получение взятки

Бывший глава министерства транспорта Республики Башкортостан Александр Клебанов признал свою вину по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 3 октября заявил следователь Басманного суда Москвы.

«Вину признал в полном объеме», — приводит его слова при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста Клебанову «РИА Новости».

Экс-министр также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о том, что в совершении преступления участвовало другое лицо.

О задержании Клебанова стало известно 7 мая. Его обвинили по делу о взятке в особо крупном размере при распределении контрактов на ремонт дорог региона. Было отмечено, что дело расследуется уже продолжительное время, в нем много фигурантов.

По данным следствия, в 2021 году АО «Башкиравтодор» заключил договор с коммерческой организацией на перевозку дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из дорог региона. В мае 2023 года Клебанов, являясь членом совета директоров предприятия, потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя 5 млн рублей за общее покровительство.