ФСИН опровергла сообщения об УДО осужденного киллера ореховской ОПГ Леши Солдата

Киллер ореховской преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, по прозвищу Леша Солдат, отбывающий наказание в колонии строгого режима за убийства, не подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом 3 октября сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

Ранее в СМИ была распространена информация, что Шерстобитов, который сидит в колонии в Липецкой области, подал заявление на условно-досрочное освобождение, а комиссия ему отказала.

«Публикации, распространяемые отдельными изданиями, не соответствуют действительности. Шерстобитов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении», — отметили во ФСИН.

Алексей Шерстобитов обвинялся в самом громком преступлении 1990-х годов — в убийстве главы Фонда социальной защиты спортсменов Отари Квантришвили. Кроме того, на его счету 12 доказанных убийств и покушений.