Приложение «Радар. НФ» пропало из Google Play

Приложение «Радар. НФ», разработанное «Народным фронтом» для оповещения о вражеских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), после попадания под санкции США было удалено из магазина Google Play. Об этом 3 октября сообщила команда разработчиков приложения.

«На сегодняшний день приложение доступно только в RuStore и AppGallery, также доступен чат-бот в Telegram. Будем разрабатывать веб-версию приложения, чтобы выложить ее на сайте «Народного фронта», — прокомментировал ситуацию руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.

Приложение позволяет пользователям сообщать о беспилотниках, что помогает в их ликвидации. В обновленной версии есть раздел с подробной информацией о различных типах БПЛА, включая их размер и описание. С момента запуска в «Радар. НФ» зарегистрировалось свыше 600 тыс. пользователей и было получено более 10 тыс. сигналов.

Ранее, 27 февраля, сообщалось, что мобильное приложение «Автодора» пропало из магазинов AppStore и Google Play. Отмечалось, что приложение позволяло в режиме реального времени контролировать расходы на проезд, настраивать push-уведомления о списаниях, а также подключать абонемент или приобретать скидку.