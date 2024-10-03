Стало известно о долгах актера и режиссера Мурзенко перед ФНС
У российского киноактера и кинорежиссера Константина Мурзенко нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом в четверг, 3 октября, узнали «Известия».
Согласно данным из открытых источников, с которыми ознакомились «Известия», сумма долга составляет более 1,5 млн рублей. Актер не уплачивал налоги с 2019 года.
Константин Мурзенко получил популярность после эпизодической роли «Фашиста» в фильме «Брат-2» (2000). В 2001 году дебютировал как режиссер, сняв по собственному сценарию фильм «Апрель». Также по его сценариям сняты фильмы «Жесткое время» (1997), «Мама, не горюй» (1997), «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь» (1998).
20 сентября сообщалось, что ФНС России направило блогеру Надин Серовски счет на сумму более 68 млн рублей. Девушка известна продажей в социальных сетях курсов по развитию, стоимость которых в отдельных случаях достигала 500 тыс. рублей. На ее страницы подписано более 9 млн человек. В настоящий момент долг Серовски перед ФНС составляет 68 194 482 рубля.