Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин сообщил о планах построить в РФ более 400 новых школ до конца года
Мир
Рютте во время визита в Киев назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом
Мир
Во Франции сообщили о снижении рейтинга Макрона до рекордно низких 22%
Политика
Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ
Армия
ВС России освободили населенный пункт Угледар в ДНР
Армия
Российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
Общество
Путин призвал проводить патриотическое воспитание школьников «доходчиво, но без перегибов»
Мир
Forbes узнал об отправке лучших танков Украины в Курскую область
Общество
Обвинение запросило 9 лет тюрьмы американцу Гилману по новому делу
Мир
Украина получила треть от 500 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы
Политика
Политолог назвал целью поездки Рютте в Киев внушить украинцам ложные надежды
Мир
СВР заявила об объединении усилий спецслужб РФ и Азербайджана против иностранных угроз
Экономика
Эксперт оценил влияние на курс рубля увеличения продажи валюты ЦБ РФ
Политика
В Совфеде назвали провальной идею Канады создать альянс в Арктике без РФ
Мир
В Газе сообщили о гибели почти 100 человек за сутки в результате ударов Израиля
Общество
Минобрнауки РФ раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы
Общество
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Общество
Золотов поздравил сотрудников и ветеранов ОМОНа с профессиональным праздником

Стало известно о долгах актера и режиссера Мурзенко перед ФНС

0
Фото: kino-teatr.ru
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

У российского киноактера и кинорежиссера Константина Мурзенко нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом в четверг, 3 октября, узнали «Известия».

Согласно данным из открытых источников, с которыми ознакомились «Известия», сумма долга составляет более 1,5 млн рублей. Актер не уплачивал налоги с 2019 года.

Константин Мурзенко получил популярность после эпизодической роли «Фашиста» в фильме «Брат-2» (2000). В 2001 году дебютировал как режиссер, сняв по собственному сценарию фильм «Апрель». Также по его сценариям сняты фильмы «Жесткое время» (1997), «Мама, не горюй» (1997), «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь» (1998).

Долговое обстоятельство: за что судят экс-владельца «Азбуки вкуса»
Бывшему бенефициару известных торговых сетей и кофеен Кириллу Якубовскому грозит до 10 лет колонии

20 сентября сообщалось, что ФНС России направило блогеру Надин Серовски счет на сумму более 68 млн рублей. Девушка известна продажей в социальных сетях курсов по развитию, стоимость которых в отдельных случаях достигала 500 тыс. рублей. На ее страницы подписано более 9 млн человек. В настоящий момент долг Серовски перед ФНС составляет 68 194 482 рубля.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024