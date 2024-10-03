Система пожаротушения не сработала при пожаре в Хабаровском музыкальном театре
Система пожаротушения не сработала при возгорании в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра. Об этом исполняющий обязанности начальника регионального главка МЧС России Иван Колонтай заявил на заседании оперштаба в четверг, 3 октября.
«Не сработали система противопожарной защиты здания, автоматическое пожаротушение и пожарный занавес на сцене», — цитирует его RT.
Пожар в театре Хабаровска произошел ранее в этот день. Загорелись обшивка и кровля здания. Возгорание удалось локализовать, его площадь составила 4 тыс. кв. м. Кроме того, во время тушения взорвались четыре газовых баллона. Пострадавшую при пожаре женщину госпитализировали, двум мужчинам оказали помощь на месте.
Фасад и часть кровли обрушились в результате пожара, сообщает 360.ru.
В региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России сообщили, что проводят проверку по факту возгорания помещений Хабаровского краевого музыкального театра. По ее результатам оценят, как уполномоченные лица обеспечивали пожарную безопасность. Кроме того, из-за пожара возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что здание театра будет восстановлено, передает ИА «Регнум».
Он поручил проверить контроль противопожарной безопасности во время ремонта крыши здания. Он указал, что его отсутствие — предварительная версия причины возгорания, поэтому необходимо всё выяснить, сообщается на сайте aif.ru.