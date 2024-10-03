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В Газе сообщили о гибели почти 100 человек за сутки в результате ударов Израиля

Минздрав Газы: в результате ударов Израиля по сектору погибло почти 100 человек
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Naaman Omar
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После ударов Израиля по сектору Газа за минувшие сутки погибли по меньшей мере 99 человек, 169 пострадали. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в минздраве анклава.

«Израильские оккупанты за последние 24 часа совершили восемь массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступило 99 погибших и 169 раненых», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что многие пострадавшие на данный момент находятся под завалами и на дорогах, куда нет доступа скорой помощи и гражданской обороне.

По данным министерства, с начала конфликта число жертв ударов израильских ударов по Газе выросло до 41,7 тыс., пострадали более 96,7 тыс. человек.

Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор

Ранее, 30 сентября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе «Абу Джафар аль-Мансура» в секторе Газа, где якобы располагались боевики палестинского движения ХАМАС. Уточняется, что перед нанесением удара армией Израиля были предприняты меры безопасности, чтобы избежать случайных попаданий снарядов по мирному населению.

До этого, 27 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа. Он отметил, что сейчас военные ЦАХАЛ продолжают изучать, какие еще возможности остались у ХАМАС, и ликвидируют остатки ее инфраструктуры.

25 сентября доктор исторических наук Борис Долгов допустил гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, который стал главой политбюро ХАМАС в начале августа после убийства Исмаила Хании в Тегеране.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в Газе.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

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