В России произошло 366 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 366 ДТП, в которых 35 человек погибли и 464 получили ранения. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 103 ДТП, 43 из которых произошли на пешеходных переходах и 60 вне зоны их действия, погибли шесть пешеходов, еще 104 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших пешеходов 28 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

С участием автобусов на дорогах России в среду зафиксировано 21 ДТП, в которых погибли пять и получили ранения 35 участников дорожного движения. Причиной 10 происшествий с автобусами стало нарушение правил дорожного движения их водителями.

Так, в Белгородской области в вечернее время водитель междугородного автобуса, следовавшего по маршруту Белгород — Алексеевка с 15 пассажирами в салоне, врезался в стоящий у правого края проезжей части из-за технической неисправности «КамАЗ». В результате ДТП погибли четыре пассажира автобуса, а сам виновник автоаварии, 11 его пассажиров и водитель грузовика госпитализированы с травмами.

Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать ПДД и водительскую дисциплину, быть внимательными и осторожными за рулем, постоянно контролировать скорость и дистанцию между транспортными средствами. Автомобилистам напомнили, что от поведения на дороге зависят жизни и здоровье других участников дорожного движения.

Также 2 октября с участием несовершеннолетних зарегистрировано 61 ДТП. Погибших детей нет, но ранения в них получили 67 юных участников дорожного движения, в том числе 27 пассажиров, четыре велосипедиста и пять несовершеннолетних водителей мототранспорта.

«Госавтоинспекция напоминает родителям, что отсутствие контроля за поведением и досугом их детей, а также доступность для них транспортных средств зачастую приводят к получению травм или гибели юных участников дорожного движения. Не оставляйте детям и подросткам ключей от мото- и автотранспорта, исключив саму возможность опасной поездки. Также обращаем внимание родителей на административную ответственность за предоставление возможности управления мототранспортом детьми, не имеющими водительского удостоверения», — заявил «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

1 октября сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 5 тыс. рублей за опасное вождение. При повторном нарушении водителям будет грозить лишение прав на срок до трех месяцев. Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект надо доработать и сделать санкции за повторное нарушение более жесткими.