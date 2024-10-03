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Карта спецоперации на Украине 3 октября

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 октября можно в материале «Известий».

В Министерстве обороны сообщили, что за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Они нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 143-й пехотной, 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах пяти населенных пунктов Харьковской области (Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Зеленый Гай), одном в Луганской Народной Республике (ЛНР) (Невское), одном в Донецкой Народной Республике (ДНР) (Торкое), а также в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 144 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 734 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 507 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 824 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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