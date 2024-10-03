На Землю обрушится сильная магнитная буря. Что нужно знать
На Солнце произошла одна из самых сильных за последние годы вспышек. Она стала причиной образования мощной магнитной бури, которая может вызвать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей и повлиять на работу электроприборов. Когда ждать пика магнитных возмущений и к чему может привести аномалия — в материале «Известий».
Мощная вспышка на Солнце
• Начало октября ознаменовалось возросшей активностью на поверхности Солнца после относительного затишья. Ученые зафиксировали рост потоков солнечного рентгеновского излучения, площадь солнечных пятен и рост запасов вспышечной энергии. Эти факторы влияют на образование вспышек, которые, в свою очередь, могут выбрасывать энергию и частицы в космос, в дальнейшем приводя к магнитным бурям на Земле.
• В ночь на 2 октября, после всего лишь двух дней оживления, на поверхности Солнца произошла мощная вспышка уровня X7,1. Она стала второй самой сильной за последние семь лет из тех, что произошли на обращенной к Земле стороне, то есть оказывающих прямое влияние на жизнь людей. Более сильная вспышка уровня X8,7 фиксировалась только 14 мая 2024 года, и тогда она привела к мощнейшей геомагнитной буре.
• Для ученых столь мощная вспышка стала сюрпризом, так как с 14 сентября не было замечено других явлений уровня X. Результатом вспышки стал выброс облака из солнечной плазмы в сторону Земли, что является предвестником магнитных бурь.
К чему это приведет
• Ученым понадобилось несколько часов, чтобы определить последствия вспышки для Земли. Прогноз оказался не таким пугающим, каким мог бы быть при столь мощном взрыве. Плазменное облако с двумя плотными сгустками достигло массы 1 трлн т, хотя вполне могло бы оказаться в 10 раз тяжелее и привести к образованию мощнейшей магнитной бури G5.
• В итоге ожидается, что магнитный шторм продлится с небольшим затишьем в течение двух суток начиная с 21 мск 3 октября. Буря достигнет двух максимумов. Первый, практически на уровне G3, ожидается 4 октября в 11:00 мск. Второй пик произойдет около полуночи в ночь на 5 октября и достигнет уровня G3. Магнитная буря продлится до вечера субботы, после чего магнитосфера Земли вернется в обычное состояние.
На что влияет магнитная буря
• Возмущения магнитного поля оказывают непосредственное влияние на электронную технику. Они приводят к нарушениям или поломкам, в первую очередь космических аппаратов и спутников. Также нельзя исключать и вывод из строя электроприборов на Земле. Магнитная активность может сказаться на работе подводных кабелей, что, в свою очередь, вызывает сбои и в работе интернета.
• Клетки человека также имеют небольшой электрический заряд и поэтому могут подвергаться влиянию космической погоды. В первую очередь это касается работы сердечно-сосудистой системы. Во время магнитной бури возрастает риск инфарктов, инсультов и тахикардии у людей с патологиями сердца. Также возможны скачки артериального давления, головная боль, бессонница и слабость. Подробно о том, что такое метеозависимость и кто от нее страдает, мы разбирали здесь.
• Врачи советуют метеочувствительным людям во время магнитных возмущений пить больше воды и ограничить употребление соли. Тем, у кого понижается давление, стоит принимать тонизирующие напитки. Также рекомендуется избегать повышенных нагрузок и хорошо высыпаться.
• Есть у магнитных бурь и такое красивое последствие, как полярное сияние. Обычно оно происходит на высоких широтах Северного и Южного полушарий. Однако сильные магнитные возмущения приводят к образованию завораживающих свечений в небе даже на низких широтах относительно экватора. Последняя крупная магнитная буря в мае 2024-го позволила увидеть полярное сияние жителям Мексики, Испании, Аргентины и Намибии. В этот раз это снова может повториться. В ноябре 2023 года активность Солнца привела к необычному кроваво-красному полярному сиянию.