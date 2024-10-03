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На Землю обрушится сильная магнитная буря. Что нужно знать

На Земле в течение двух суток пройдет сильная магнитная буря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На Солнце произошла одна из самых сильных за последние годы вспышек. Она стала причиной образования мощной магнитной бури, которая может вызвать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей и повлиять на работу электроприборов. Когда ждать пика магнитных возмущений и к чему может привести аномалия — в материале «Известий».

Мощная вспышка на Солнце

• Начало октября ознаменовалось возросшей активностью на поверхности Солнца после относительного затишья. Ученые зафиксировали рост потоков солнечного рентгеновского излучения, площадь солнечных пятен и рост запасов вспышечной энергии. Эти факторы влияют на образование вспышек, которые, в свою очередь, могут выбрасывать энергию и частицы в космос, в дальнейшем приводя к магнитным бурям на Земле.

• В ночь на 2 октября, после всего лишь двух дней оживления, на поверхности Солнца произошла мощная вспышка уровня X7,1. Она стала второй самой сильной за последние семь лет из тех, что произошли на обращенной к Земле стороне, то есть оказывающих прямое влияние на жизнь людей. Более сильная вспышка уровня X8,7 фиксировалась только 14 мая 2024 года, и тогда она привела к мощнейшей геомагнитной буре.

Справка «Известий»

Вспышки солнца обозначаются буквенным баллом и численным индексом. Буква X относится к самым сильным вспышкам, у которых численный индекс не имеет ограничений. Самая сильная вспышка в истории, произошедшая в 2003 году, имела уровень X28.

Магнитные бури классифицируются по трем индексам. G-индекс характеризует их по воздействию на людей, животных и электротехнику. Его диапазон составляет от 1 до 5. Чем выше индекс, тем сильнее буря.

• Для ученых столь мощная вспышка стала сюрпризом, так как с 14 сентября не было замечено других явлений уровня X. Результатом вспышки стал выброс облака из солнечной плазмы в сторону Земли, что является предвестником магнитных бурь.

К чему это приведет

• Ученым понадобилось несколько часов, чтобы определить последствия вспышки для Земли. Прогноз оказался не таким пугающим, каким мог бы быть при столь мощном взрыве. Плазменное облако с двумя плотными сгустками достигло массы 1 трлн т, хотя вполне могло бы оказаться в 10 раз тяжелее и привести к образованию мощнейшей магнитной бури G5.

• В итоге ожидается, что магнитный шторм продлится с небольшим затишьем в течение двух суток начиная с 21 мск 3 октября. Буря достигнет двух максимумов. Первый, практически на уровне G3, ожидается 4 октября в 11:00 мск. Второй пик произойдет около полуночи в ночь на 5 октября и достигнет уровня G3. Магнитная буря продлится до вечера субботы, после чего магнитосфера Земли вернется в обычное состояние.

На что влияет магнитная буря

• Возмущения магнитного поля оказывают непосредственное влияние на электронную технику. Они приводят к нарушениям или поломкам, в первую очередь космических аппаратов и спутников. Также нельзя исключать и вывод из строя электроприборов на Земле. Магнитная активность может сказаться на работе подводных кабелей, что, в свою очередь, вызывает сбои и в работе интернета.

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• Клетки человека также имеют небольшой электрический заряд и поэтому могут подвергаться влиянию космической погоды. В первую очередь это касается работы сердечно-сосудистой системы. Во время магнитной бури возрастает риск инфарктов, инсультов и тахикардии у людей с патологиями сердца. Также возможны скачки артериального давления, головная боль, бессонница и слабость. Подробно о том, что такое метеозависимость и кто от нее страдает, мы разбирали здесь.

• Врачи советуют метеочувствительным людям во время магнитных возмущений пить больше воды и ограничить употребление соли. Тем, у кого понижается давление, стоит принимать тонизирующие напитки. Также рекомендуется избегать повышенных нагрузок и хорошо высыпаться.

• Есть у магнитных бурь и такое красивое последствие, как полярное сияние. Обычно оно происходит на высоких широтах Северного и Южного полушарий. Однако сильные магнитные возмущения приводят к образованию завораживающих свечений в небе даже на низких широтах относительно экватора. Последняя крупная магнитная буря в мае 2024-го позволила увидеть полярное сияние жителям Мексики, Испании, Аргентины и Намибии. В этот раз это снова может повториться. В ноябре 2023 года активность Солнца привела к необычному кроваво-красному полярному сиянию.

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